Чи зросте вартість електроенергії

У мережі почали з'являтися повідомлення про те, що у Yasno ніби-то анонсували зростання тарифу на електроенергію для населення. Гендиректор компанії Сергій Коваленко заперечив ці тези.

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Сергій Коваленко Генеральний директор Yasno По-перше, Yasno і представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання знаходиться виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було ніяких заяв та оголошень.

Коваленко закликав людей довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Також він уточнив, що не варто слухати людей, які використовують бренд Yasno "для підсилення своїх фантазій".

Зверніть увагу! Тариф електроенергію для побутових споживачів має бути незмінним щонайменше до кінця опалювального сезону.