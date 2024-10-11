Як змінювався курс долара

Згідно з даними архіву валютних курсів видання "Мінфін", у 1996 році середній курс долара складав лише 1,83 гривні, а в 1997 році – 1,86 гривні.

Читайте також Світовий банк вирішив створити новий фонд для допомоги Україні

У 1998 році долар виріс до 2,45 гривні, а вже в 1999-му досяг 4,13 гривні.

Протягом 2000-2008 років курс долара залишався відносно стабільним: найнижче значення було 5,05 гривні у 2006-2007 роках, а максимальне – 5,44 гривні у 2000 році.

Цікаво! Суттєве зростання курсу сталося у 2009 році, коли долар досяг 7,79 гривні. У 2010-2013 роках курс коливався між 7,94 та 7,99 гривні за долар.

Найрізкіші зміни сталися у 2014-2015 роках, коли гривня знецінилася до 11,89 гривні у 2014 році та до 21,84 гривні за долар у 2015 році.

У 2016 році курс перевищив 25 гривень за долар і відтоді лише зростав.

Який курс сьогодні

Станом на ранок 11 жовтня, середня ціна купівлі долара в банках складає 41,00 гривню (на 5 копійок менше, ніж 10 жовтня), а продаж залишається на рівні 41,50 гривні.

На чорному ринку долар можна придбати в середньому по 41,38 гривні (збільшення на 1 копійку), а продати — по 41,45 гривні (зростання на 2 копійки).

Обмінні пункти купують долар по 40,83 гривні (без змін) та продають по 41,48 гривні.