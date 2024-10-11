Курс валют у банках
Станом на ранок 11 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,00 гривні (-5 копійок проти 10 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).
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WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). Процедура AML-перевірки є складною і здійснюється шляхом оцінки багатьох факторів. Будь-яка транзакція на WhiteBIT перевіряється службою комплаєнсу AML/CFT.
- Купівля євро відбувається по 45,00 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,65 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,38 гривні (+1 копійка), а продати – по 41,45 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 45,40 гривні (-10 копійок), а продаж по 45,55 гривні (-13 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,83 гривні (без змін), а продають – по 41,48 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,03 гривні (-9 копійок), а продають – по 45,75 гривні (+4 копійки).
Як може змінитися курс долара
НБУ контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, на 2024 рік у бюджеті передбачено:
- середній курс — 40,7 гривні за долар;
- курс на кінець року — 42,1 гривні за долар
Проте курс, закладений у бюджеті на 2025 рік, свідчить про можливе зростання долара. Річ у тім, що у бюджеті України на 2025 рік курс долара зафіксовано на рівні 45 гривень.
Зауважте! Це не означає, що валюта досягне цього значення – цей показник використовується виключно для розрахунків.