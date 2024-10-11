Курс валют в банках
По состоянию на утро 11 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,00 гривны (-5 копеек против 10 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).
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WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). Процедура AML-перевірки є складною і здійснюється шляхом оцінки багатьох факторів. Будь-яка транзакція на WhiteBIT перевіряється службою комплаєнсу AML/CFT.
- Покупка евро происходит по 45,00 гривны (-10 копеек), а продажа – по 45,65 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,38 гривны (+1 копейка), а продать – по 41,45 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро по 45,40 гривны (-10 копеек), а продажа по 45,55 гривны (-13 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,83 гривны (без изменений), а продают – по 41,48 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,03 гривны (-9 копеек), а продают – по 45,75 гривны (+4 копейки).
Как может измениться курс доллара
НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, на 2024 год в бюджете предусмотрено:
- средний курс - 40,7 гривны за доллар;
- курс на конец года - 42,1 гривны за доллар
Однако курс, заложенный в бюджете на 2025 год, свидетельствует о возможном росте доллара. Дело в том, что в бюджете Украины на 2025 год курс доллара зафиксирован на уровне 45 гривен.
Заметьте! Это не означает, что валюта достигнет этого значения – этот показатель используется исключительно для расчетов.