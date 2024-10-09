По состоянию на утро 9 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-5 копеек против 8 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 45,10 гривны (-15 копеек), а продажа – по 45,75 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,38 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,45 гривны (-3 копейки).

(-1 копейка), а продать – по (-3 копейки). Покупка евро по 45,60 гривны (-5 копеек), а продажа по 45,75 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-3 копейки), а продают – по 41,45 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают – по (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,33 гривны (+14 копеек), а продают – по 45,78 гривны (-9 копеек).

Что будет с курсом доллара

Тарас Лесовой объяснил для 24 Канала, что на этой неделе общая ситуация на рынке будет оставаться стабильной с незначительными колебаниями, которые не будут чем-то необычным В недельном разрезе изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.

Регулятор может быть достаточно активным на межбанке, но вряд ли будет потребность в кризисных мерах. Ежедневные валютные интервенции ожидаются в пределах 150–180 миллионов долларов, что является типичным объемом для последних двух месяцев..