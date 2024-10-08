Курс валют в банках
По состоянию на утро 8 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+5 копеек против 7 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 45,25 гривны (+5 копеек), а продажа – по 45,85 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-3 копейки), а продать – по 41,48 гривны (-2 копейки).
- Покупка евро по 45,65 гривны (-2 копейки), а продажа по 45,79 гривны (-6 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,83 гривны (без изменений), а продают – по 41,48 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,19 гривны (без изменений), а продают – по 45,87 гривны (-21 копейка).
Что будет с курсом доллара на этой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала отметила, что в начале этой недели ожидается снижение стоимости доллара в наличном сегменте из-за завершения периода выплат зарплат и низкие курсовые уровни на межбанке.
В то же время значительных выплат по ОВГЗ, которые могли бы существенно повлиять на валютный рынок, не предвидится. Это позволяет прогнозировать относительно стабильный курс в наличном сегменте. По прогнозам, протягом недели курс доллара будет колебаться в пределах 41,3 – 41,7 гривны за доллар.