Продажа валюты

В октябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что банк принял дополнительные меры для предотвращения непродуктивного оттока капитала.

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Для поддержания стабильности на валютном рынке и предотвращения значительных колебаний курса НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3,2 миллиарда долларов.

Заметьте! Согласно обзору, курс гривны испытывал незначительные колебания под влиянием рыночных факторов, но в целом остался на уровне августа.

Разница между наличным и официальным курсами в течение месяца оставалась небольшой и не превышала 1%.

Валютные операции и динамика курса в сентябре / Источник: НБУ

Поступление значительной международной финансовой помощи в августе дополнительно укрепило способность НБУ удерживать стабильную ситуацию на валютном рынке.