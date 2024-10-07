Продаж валюти

У жовтневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначається, що банк вжив додаткових заходів для запобігання непродуктивному відтоку капіталу.

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Для підтримки стабільності на валютному ринку та запобігання значним коливанням курсу НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 3,2 мільярда доларів.

Зауважте! Згідно з оглядом, курс гривні зазнавав незначних коливань під впливом ринкових факторів, але загалом залишився на рівні серпня.

Різниця між готівковим і офіційним курсами протягом місяця залишалася невеликою та не перевищувала 1%.

Валютні операції та динаміка курсу у вересні / Джерело: НБУ

Надходження значної міжнародної фінансової допомоги у серпні додатково зміцнило здатність НБУ утримувати стабільну ситуацію на валютному ринку.