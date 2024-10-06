Скільки будуть коштувати 100 доларів у жовтні
Згідно з офіційним курсом НБУ, вартість американської валюти в Україні нині становить 41,22 гривні.
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Водночас у обманках та обмінниках ситуація дещо інша: за даними "Мінфіну" в середньому продаж долара станом на 5 жовтня становить:
- у банках – 41,50 гривні;
- в обмінниках – 41,48 гривні.
Відтак, станом на 5 жовтня, 100 доларів у гривнях при обміні у банківських установах становитиме – 4 150 гривень. Водночас в обмінниках ця сума буде фактично ідентичною – 4 148 гривні. Однак, кінцева сума операції залежатиме від фінансової установи, де ви фактично будете здійснювати обмін валюти.
Що буде із курсом валют у найближчий тиждень
У коментарі для 24 Каналу Тарас Лєсовий пояснив, що загальна ситуація на ринку наступного тижня залишатиметься стабільною. Незначні коливання в різні боки не стануть несподіванкою, але в тижневому розрізі ці зміни будуть майже непомітними й виглядатимуть стабільними.
Важливо зазначити! Попри підвищену увагу в медіа, курс валют залишатиметься у визначених межах. Коливання курсів очікується на рівні останніх кількох тижнів.