Скільки будуть коштувати 100 доларів у жовтні

Згідно з офіційним курсом НБУ, вартість американської валюти в Україні нині становить 41,22 гривні.

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Водночас у обманках та обмінниках ситуація дещо інша: за даними "Мінфіну" в середньому продаж долара станом на 5 жовтня становить:

у банках – 41,50 гривні ;

; в обмінниках – 41,48 гривні.

Відтак, станом на 5 жовтня, 100 доларів у гривнях при обміні у банківських установах становитиме – 4 150 гривень. Водночас в обмінниках ця сума буде фактично ідентичною – 4 148 гривні. Однак, кінцева сума операції залежатиме від фінансової установи, де ви фактично будете здійснювати обмін валюти.

Що буде із курсом валют у найближчий тиждень

У коментарі для 24 Каналу Тарас Лєсовий пояснив, що загальна ситуація на ринку наступного тижня залишатиметься стабільною. Незначні коливання в різні боки не стануть несподіванкою, але в тижневому розрізі ці зміни будуть майже непомітними й виглядатимуть стабільними.

Важливо зазначити! Попри підвищену увагу в медіа, курс валют залишатиметься у визначених межах. Коливання курсів очікується на рівні останніх кількох тижнів.