Офіційний курс 4 жовтня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,22 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,52 гривні. Ціна цієї валюти впала на 19 копійок.
Станом на 7 жовтня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,18 гривні,
- євро – 45,43 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 4 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,46 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,21 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
Курс долара з 7 жовтня
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня загальна ситуація залишатиметься цілком адекватною обставинам
Незначні поточні коливання в різних напрямках не стануть чимось незвичним для ринку. Проте в тижневому розрізі такі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.
Зверніть увагу! З 7 жовтня коливання валют сягатимуть: 41,1 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).