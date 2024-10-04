Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 4 жовтня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,57 гривні (-7 копійок). Тобто, злотий лише за період з 2 по 4 жовтня втратив 21 копійку, хоча до того курс польської валюти демонстрував відносну стійкість.

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Відтак, станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 057 гривень, що на сім гривень дешевше від учора, та на 21 гривню від понеділка, 30 жовтня.

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках продовжує знижуватися. Зараз обмін польської валюти в банках стає особливо невигідним, оскільки лише за один день вартість операції впала на 10 копійок. Одночасно з цим, зменшується й ціна продажу валюти як у банках, так і в обмінниках.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому по 10,35 гривні (-10 копійок) та продаж – по 10,75 гривні (-5 копійок);

Водночас обмінники купують злоті по 10,65 гривні (-2 копійки), а продають – вже по 10,78 гривні (-2 копійки).

Зверніть увагу! За 100 злотих у банках доведеться заплатити близько 1 075 гривень. Водночас у пунктах обміну курс в середньому відповідає банківському, тому за 100 злотих там потрібно буде віддати близько 1 078 гривень. Втім варто зважати, що кінцева вартість купівлі валюти залежатиме від того, яку фінансову установу ви оберете.