Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 4 октября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,57 гривны (-7 копеек). То есть, злотый только за период со 2 по 4 октября потерял 21 копейку, хотя до этого курс польской валюты демонстрировал относительную устойчивость.

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Поэтому, по состоянию на сегодня, согласно официальному курсу, стоимость 100 польских злотых в Украине составит 1 057 гривен, что на семь гривен дешевле вчера, и на 21 гривну от понедельника, 30 октября.

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках продолжает снижаться. Сейчас обмен польской валюты в банках становится особенно невыгодным, поскольку только за один день стоимость операции упала на 10 копеек. Одновременно с этим, уменьшается и цена продажи валюты как в банках, так и в обменниках.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,35 гривны (-10 копеек) и продажа – по 10,75 гривны (-5 копеек);

В то же время обменники покупают злотые по 10,65 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,78 гривны (-2 копейки).

Обратите внимание! За 100 злотых в банках придется заплатить около 1 075 гривен. В то же время в пунктах обмена курс в среднем соответствует банковскому, поэтому за 100 злотых там нужно будет отдать около 1 078 гривен. Впрочем, стоит учитывать, что конечная стоимость покупки валюты будет зависеть от того, какое финансовое учреждение вы выберете.