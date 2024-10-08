Курс валют у банках

Станом на ранок 8 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+5 копійок проти 7 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,25 гривні (+5 копійок), а продаж – по 45,85 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-3 копійки), а продати – по 41,48 гривні (-2 копійки).

(-3 копійки), а продати – по (-2 копійки). Купівля євро по 45,65 гривні (-2 копійки), а продаж по 45,79 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,83 гривні (без змін), а продають – по 41,48 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(без змін), а продають – по (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,19 гривні (без змін), а продають – по 45,87 гривні (-21 копійка).

Що буде із курсом долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на початку цього тижня очікується зниження вартості долара в готівковому сегменті через завершення періоду виплат зарплат і низькі курсові рівні на міжбанку.

Водночас значних виплат по ОВДП, які могли б суттєво вплинути на валютний ринок, не передбачається. Це дозволяє прогнозувати відносно стабільний курс у готівковому сегменті. За прогнозами, протягом тижня курс долара коливатиметься в межах 41,3 – 41,7 гривні за долар.