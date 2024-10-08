Для чего Япония передаст Украине средства

Япония будет предоставлять Украине средства для поддержки важных проектов. Часть денег (ориентировочно 75 миллионов долларов) должна быть использована как инструмент продвижения зеленых инициатив, в частности, экологической устойчивости в регионе Черного моря, сообщает Минэкономики.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Скоординированные усилия ЧБТР и JBIC свидетельствуют о неизменной приверженности международных институтов к оказанию поддержки Украине во времена острой необходимости

Восстановлению и реконструкции будут подлежать такие проекты:

ключевой экономической инфраструктуры;

социальной инфраструктуры.

Главной целью является увеличить устойчивость Украины в таких отраслях: