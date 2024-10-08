Для чего Япония передаст Украине средства
Япония будет предоставлять Украине средства для поддержки важных проектов. Часть денег (ориентировочно 75 миллионов долларов) должна быть использована как инструмент продвижения зеленых инициатив, в частности, экологической устойчивости в регионе Черного моря, сообщает Минэкономики.
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Скоординированные усилия ЧБТР и JBIC свидетельствуют о неизменной приверженности международных институтов к оказанию поддержки Украине во времена острой необходимости
Восстановлению и реконструкции будут подлежать такие проекты:
- ключевой экономической инфраструктуры;
- социальной инфраструктуры.
Главной целью является увеличить устойчивость Украины в таких отраслях:
- пищевая промышленность;
- сельское хозяйство;
- транспортная сфера;
- фармацевтика;
- цифровая инфраструктура;
- логистика.