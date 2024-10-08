Для чого Японія передасть Україні кошти

Японія надаватиме Україні кошти для підтримки важливих проєктів. Частина грошей (орієнтовно 75 мільйонів доларів) має бути використана як інструмент просування зелених ініціатив, зокрема, екологічної стійкості в регіоні Чорного моря, повідомляє Мінекономіки.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби

Відновленню та реконструкції підлягатимуть такі проєкти:

ключової економічної інфраструктури;

соціальної інфраструктури.

Головною ціллю є збільшити стійкість України у таких галузях: