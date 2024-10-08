Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 8 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,46 гривні (-7 копійок проти 7 жовтня).

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Отже, станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 046 гривні, що на сім гривень менше від 7 жовтня, та на 12 гривень – від 4 жовтня.

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін. Продають валюту ці фінансові установи по аналогічний ціні, втім в обмінниках курс купівлі валюти все ще суттєво вищий, ніж у банках.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,30 гривні (-5 копійок) та продаж – 10,67 гривні (-6 копійок).

Водночас обмінники купують злоті по 10,60 гривні (без змін), а продають – уже по 10,73 гривні (-2 копійки).