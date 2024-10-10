Сколько придется потратить на покупку долларов сегодня

По данным "Минфина" 10 октября наличный курс доллара снизился. Общая ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Читайте также Евросоюз предоставит Украине 35 миллиардов евро в рамках кредита G7 с привлечением росактивов

Обратите внимание! Курс, который установил НБУ сегодня – 41,41 1934 гривны за доллар.

Курс на наличном рынке сейчас такой:

покупка осуществляется по 41,36 гривны за доллар;

продажа – 41,43 гривны за доллар.

В банках средний курс установлен на уровне:

если происходит покупка, курс составляет 41,05 гривны за доллар;

продажа – 41,50 гривны за доллар.

В обменниках курс также снизился:

покупка – 41,36 гривны за доллар;

продажа – 41,43 гривны за доллар.

Какая стоимость 100 долларов сегодня