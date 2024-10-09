Это является частью обязательств Евросоюза в выполнении решения "Большой семерки" по замороженным активам России. Об этом говорится на сайте Совета Европейского Союза.

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Что известно о новой помощи от ЕС для Украины

В Совете ЕС отметили, что эта финансовая помощь направлена на немедленное удовлетворение насущных потребностей Украины в финансировании, которые выросли из-за усиления агрессии России.

Совет достиг договоренности о пакете финансовой помощи Украине, включая исключительный займ макрофинансовой помощи на сумму до 35 миллиардов евро и механизм кредитного сотрудничества, который будет поддерживать Украину в погашении кредитов на сумму до 45 млрд евро. ЕС и партнерами G7,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Евросоюз согласовал механизм погашения займа МИД перед партнерами G7. Это будет обеспечено путем поступлений из российских замороженных активов.

"Механизм займа для Украины выделит эти средства, а также суммы, полученные как добровольные взносы от государств-членов и третьих стран или из других источников, в форме финансовой поддержки Украины, чтобы помочь ей в погашении займов", – указано на сайте Совета ЕС.

Для того, чтобы Украина как можно быстрее получила финансовую помощь ЕС, государства-члены пришли к согласию, что Европарламент примет предложение Комиссии без изменений. Европейский Совет также одобрит предложение.

В конце концов Совет ЕС планирует принять регламент по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Кредит MFA должен стать доступным в 2024 году, а первая выплата ожидается в 2025 году.