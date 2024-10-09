Це є частиною зобов'язань Євросоюзу у виконанні рішення "Великої сімки" щодо заморожених активів Росії. Про це мовиться на сайті Ради Європейського Союзу.

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Що відомо про нову допомогу від ЄС для України

У Раді ЄС наголосили, що ця фінансова допомога спрямована на негайне задоволення нагальних потреб України у фінансуванні, які зросли через посилення агресії Росії.

Рада досягла домовленості щодо пакета фінансової допомоги Україні, включно з винятковою позикою макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро. ЄС і партнерами G7,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, Євросоюз погодив механізм погашення позики МЗС перед партнерами G7. Це буде забезпечено шляхом надходжень з російських заморожених активів.

"Механізм позики для України виділить ці кошти, а також суми, отримані як добровільні внески від держав-членів і третіх країн або з інших джерел, у формі фінансової підтримки Україні, щоб допомогти їй у погашенні позик", – зазначено на сайті Ради ЄС.

Для того, щоб Україна якнайшвидше отримала фінансову допомогу ЄС, держави-члени дійшли згоди, що Європарламент прийме пропозицію Комісії без змін. Європейська Рада також схвалить пропозицію.

Зрештою Рада ЄС планує прийняти регламент за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Кредит MFA має стати доступним у 2024 році, а перша виплата очікується у 2025 році.