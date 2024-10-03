Як розподілити 50 мільярдів

Міністр Сергій Марченко зазначив, що ці кошти є разовими, і їх слід використати на кілька років, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

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Сергій Марченко Міністр фінансів України У нас є протилежні завдання: знайти фінансування для відновлення та розподілити ці обмежені 50 мільярдів, оскільки це одноразове джерело, яке не можна буде повторити. Ми плануємо їх використовувати принаймні в трирічній перспективі.

Марченко також нагадав, що у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено зовнішнє фінансування у розмірі 38,4 мільярда доларів.

У нас наразі потреба 38 мільярдів доларів, і у 2026-му році дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо над найкращим варіантом використання 50 мільярдів доларів,

– зазначив міністр.

Він також зазначив, що 38,4 мільярда доларів, закладені в проєкті держбюджету на 2025 рік, не є гарантією, а вимагають виконання реформ.

Зауважте! Він додав, що, хоча Європейський Союз оголосив про виділення Україні EUR35 млрд у рамках механізму G7 для використання доходів на заморожені російські активи, все ще потрібно зробити багато роботи, щоб перетворити ці важливі політичні запевнення на конкретні дії.