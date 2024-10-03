Как распределить 50 миллиардов

Министр Сергей Марченко отметил, что эти средства являются разовыми, и их следует распределить на несколько лет, сообщает издание "Интерфакс-Украина".

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Сергей Марченко Министр финансов Украины У нас есть противоположные задачи: найти финансирование для восстановления и распределить эти ограниченные 50 миллиардов, поскольку это одноразовый источник, который нельзя будет повторить. Мы планируем их использовать по крайней мере в трехлетней перспективе.

Марченко также напомнил, что в проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено внешнее финансирование в размере 38,4 миллиарда долларов.

У нас сейчас потребность 38 миллиардов долларов, и в 2026 году чуда не произойдет, что у нас там все сбалансируется, даже если теоретически думать об этом. Поэтому думаем над лучшим вариантом использования 50 миллиардов долларов,

– отметил министр.

Он также сообщил, что 38,4 миллиарда долларов, заложенных в проекте госбюджета на 2025 год, не являются гарантией, а требуют выполнения реформ.

Заметьте! Министр добавил, что, хотя Европейский Союз объявил о выделении Украине 35 млрд евро в рамках механизма G7 об использовании доходов на замороженные российские активы, все еще нужно сделать много работы, чтобы превратить эти важные политические заверения в конкретные действия.