Почему изменится размер субсидии

Обновленный размер субсидии также будет учитывать начало отопительного сезона. То есть, момент, когда начнется подача отопления сообщает ПФУ.

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Напомним! Преимущественно отопительный сезон начинается 15 – 16 октября. Дата начала зависит от многих факторов, в частности, погодных условий. К тому же отопительный сезон может начинаться в разное время, зависимости от ситуации в отдельных населенных пунктах.

Перерасчет субсидий осуществляется автоматически. Исключением являются случаи, когда произошли определенные изменения в домохозяйстве, например, в составе зарегистрированных лиц.

Обратите внимание! Автоматический перерасчет состоится и для лиц, которые в летний период имели нулевой размер субсидии.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление и декларацию в ответственные органы. В некоторых случаях также нужно добавить: