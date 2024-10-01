Почему изменится размер субсидии
Обновленный размер субсидии также будет учитывать начало отопительного сезона. То есть, момент, когда начнется подача отопления сообщает ПФУ.
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Напомним! Преимущественно отопительный сезон начинается 15 – 16 октября. Дата начала зависит от многих факторов, в частности, погодных условий. К тому же отопительный сезон может начинаться в разное время, зависимости от ситуации в отдельных населенных пунктах.
Перерасчет субсидий осуществляется автоматически. Исключением являются случаи, когда произошли определенные изменения в домохозяйстве, например, в составе зарегистрированных лиц.
Обратите внимание! Автоматический перерасчет состоится и для лиц, которые в летний период имели нулевой размер субсидии.
Какие документы нужны для оформления субсидии
Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление и декларацию в ответственные органы. В некоторых случаях также нужно добавить:
- договор аренды – прилагается, если заявитель проживает в арендованном помещении;
- копию договора о реструктуризации задолженности (при наличии).