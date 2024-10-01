Ожидать ли транш от партнеров в октябре

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что поступления в государственный бюджет временно замедлились из-за паузы в международной помощи. По его словам, эта задержка является временной, поэтому уже в октябре ожидаются новые транши.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины Внешняя помощь за сентябрь.... Ну ее не было. То есть ноль. Впервые за начало войны. Окей, было немного от Банка Развития Совета Европы, но это на два целевых проекта: HOME: 70 миллионов евро, HEAL: 10 миллионов евро

По информации, общие поступления в государственный бюджет за сентябрь составили 191 миллиард гривен:

Таможня обеспечила 52,3 миллиарда гривен , но не выполнила плановые показатели, недополучив 7,9 миллиарда гривен, что составляет минус 13,1%.

, но не выполнила плановые показатели, недополучив 7,9 миллиарда гривен, что составляет минус 13,1%. В то же время налоговая служба перевыполнила план, собрав 66,3 миллиарда гривен , что на 2,7 миллиарда (4,3%) больше, чем было запланировано.

, что на 2,7 миллиарда (4,3%) больше, чем было запланировано. Кроме того, от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило еще 72,3 миллиарда гривен.