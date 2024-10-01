Ожидать ли транш от партнеров в октябре

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что поступления в государственный бюджет временно замедлились из-за паузы в международной помощи. По его словам, эта задержка является временной, поэтому уже в октябре ожидаются новые транши.

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Ярослав Железняк

Народный депутат Украины

Внешняя помощь за сентябрь.... Ну ее не было. То есть ноль. Впервые за начало войны. Окей, было немного от Банка Развития Совета Европы, но это на два целевых проекта: HOME: 70 миллионов евро, HEAL: 10 миллионов евро

По информации, общие поступления в государственный бюджет за сентябрь составили 191 миллиард гривен:

  • Таможня обеспечила 52,3 миллиарда гривен, но не выполнила плановые показатели, недополучив 7,9 миллиарда гривен, что составляет минус 13,1%.
  • В то же время налоговая служба перевыполнила план, собрав 66,3 миллиарда гривен, что на 2,7 миллиарда (4,3%) больше, чем было запланировано.
  • Кроме того, от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило еще 72,3 миллиарда гривен.

Какой дефицит бюджета прогнозируется в 2025 году и чем его планируют покрывать

Дефицит государственного бюджета Украины в 2025 году прогнозируется на уровне 19,4% от ВВП, что составляет 1,546 триллиона гривен. Основным источником покрытия дефицита будут внешние поступления. Украина ожидает получить от международных партнеров 1,658 триллиона гривен, из которых 129,39 миллиарда гривен будет направлено на погашение внешнего долга. Таким образом, "чистое" внешнее финансирование составит 1,529 триллиона гривен.