Чи очікувати на транш від партнерів у жовтні

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що надходження до державного бюджету тимчасово уповільнилися через паузу в міжнародній допомозі. За його словами, ця затримка є тимчасовою, тому вже у жовтні очікуються нові транші.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Зовнішня допомога за вересень…. Ну її не було. Тобто нуль. Вперше за початок війни. Окей, було трохи від Банку Розвитку Ради Європи, але це на два цільових проекти: HOME: 70 мільйонів євро, HEAL: 10 мільйонів євро

За інформацією, загальні надходження до державного бюджету за вересень склали 191 мільярд гривень:

Митниця забезпечила 52,3 мільярда гривень , але не виконала планові показники, недоотримавши 7,9 мільярда гривень, що становить мінус 13,1%.

, але не виконала планові показники, недоотримавши 7,9 мільярда гривень, що становить мінус 13,1%. Водночас податкова служба перевиконала план, зібравши 66,3 мільярда гривень , що на 2,7 мільярда (4,3%) більше, ніж було заплановано.

, що на 2,7 мільярда (4,3%) більше, ніж було заплановано. Крім того, від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету надійшло ще 72,3 мільярда гривень.