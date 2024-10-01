Чому зміниться розмір субсидії

Оновлений розмір субсидії також враховуватиме початок опалювального сезону. Тобто, момент, коли почнеться подача опалення повідомляє ПФУ.

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Нагадаємо! Переважно опалювальний сезон розпочинається 15 – 16 жовтня. Дата початку залежить від багатьох факторів, зокрема, погодних умов. До того ж опалювальний сезон може розпочинатись у різний час, залежно від ситуації у окремих населених пунктах.

Перерахунок субсидій здійснюється автоматично. Виключенням є випадки, коли відбулися певні зміни у домогосподарстві, наприклад, у складі зареєстрованих осіб.

Зверніть увагу! Автоматичний перерахунок відбудеться і для осіб, які у літній період мали нульовий розмір субсидії.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Аби оформити субсидію, потрібно подати заяву та декларацію у відповідальні органи. У деяких випадках також потрібно додати: