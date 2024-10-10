Скільки доведеться витратити на покупку доларів сьогодні
За даними "Мінфіну" 10 жовтня готівковий курс долара знизився. Загальна ситуація на валютному ринку залишається стабільною.
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Зверніть увагу! Курс, який встановив НБУ сьогодні – 41,1934 гривні за долар.
Курс на готівковому ринку зараз такий:
- купівля здійснюється за 41,36 гривні за долар;
- продаж – 41,43 гривні за долар.
У банках середній курс встановлено на рівні:
- якщо відбувається купівля, курс складає 41,05 гривні за долар;
- продаж – 41,50 гривні за долар.
В обмінниках курс також знизився:
- купівля – 41,36 гривні за долар;
- продаж – 41,43 гривні за долар.
Яка вартість 100 доларів сьогодні
- у банках на покупку 100 доларів доведеться витратити орієнтовно 4 150 гривень;
- в обмінних пунктах – 4 143 гривні.