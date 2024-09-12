Курс валют в банках
- По состоянию на утро 12 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (+5 копеек против 11 сентября) и продажа – по 41,50 гривны (+9 копеек).
Читайте также Деньги с карты за границей: какую сумму можно снять
- Покупка евро происходит по 45,35 гривны (+10 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,40 гривны (+7 копеек), а продать – по 41,47 гривны (+7 копеек).
- Покупка евро по 45,70 гривны (без изменений), а продажа по 45,88 гривны (+3 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 11 сентября, доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-17 копеек), а продают – по 41,46 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,93 гривны (-32 копейки), а продают – по 45,91 гривны (+4 копейки).
Какой курс прогнозируют на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится.
Во-первых, активное участие регулятора на рынке повлияет на баланс спроса и предложения, а ежедневные курсовые изменения, хоть и будут разнонаправленными, но останутся незначительными, "копеечными" – собственно это станет воплощением действия режима "управляемой гибкости".
Кроме того, по словам банкира, ежедневные объемы валютных интервенций будут на уровне 150 – 180 миллиона долларов. Это будет свидетельствовать об относительно устойчивом спросе. А также, ценовой рост происходит постепенно, а потому возможный рост курсов валют также будет вялым.
Ожидается, что коридоры валютных колебаний будут таким:
- на межбанке – 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривен за евро,
- на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.
WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки хакерских атак.