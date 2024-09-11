Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (+10 копеек против 10 сентября) и продажа – по 41,41 гривны (+2 копейки).

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Покупка евро происходит по 45,25 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,33 гривны (без изменений), а продать – по 41,40 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 45,70 гривны (-5 копеек), а продажа по 45,85 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-17 копеек), а продают – по 41,46 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,93 гривны (-32 копейки), а продают – по 45,91 гривны (+4 копейки).

По сколько будет курс доллара

Еще на прошлой неделе, по словам банкира Анны Золотько, с которыми она поделилась с 24 Каналом, на межбанке росли котировки. Давление на рынок оказывали физические лица и бизнес.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank За первые два дня гривна в безналичном сегменте потеряла более 30 копеек: курс увеличился с 40,04 гривен за доллар до 40,35 гривен за доллар.

На этой неделе Золотько прогнозирует такие курсы:

Курс на межбанке не выйдет за пределы коридора 40,90 – 41,50 гривны за доллар.

40,90 – 41,50 гривны за доллар. Стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.

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