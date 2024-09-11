Курс валют у банках

Станом на ранок 11 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (+10 копійок проти 10 вересня) та продаж – по 41,41 гривні (+2 копійки).

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Купівля євро відбувається по 45,25 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,33 гривні (без змін), а продати – по 41,40 гривні (без змін).

(без змін), а продати – по (без змін). Купівля євро по 45,70 гривні (-5 копійок), а продаж по 45,85 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,80 гривні (-17 копійок), а продають – по 41,46 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,93 гривні (-32 копійки), а продають – по 45,91 гривні (+4 копійки).

По скільки буде курс долара

Ще минулого тижня, за словами банкірки Анни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, на міжбанку зростали котирування. Тиск на ринок спричиняли фізичні особи та бізнес.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank За перші два дні гривня у безготівковому сегменті втратила понад 30 копійок: курс збільшився з 40,04 гривень за долар до 40,35 гривень за долар.

Цього тижня Золотько прогнозує такі курси:

Курс на міжбанку не вийде за межі коридору 40,90 – 41,50 гривні за долар.

40,90 – 41,50 гривні за долар. Вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.

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