Чи серйозні нові карткові обмеження

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Довгальська, нововведені обмеження можуть зачепити невеликий відсоток людей, що мають валютні карткові рахунки, відкриті в українських банках.

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Однак нові обмеження – це обмеження "на розкіш", тому більшість громадян, що перебувають за кордоном, їх банально не відчує.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Наразі поки зарано робити висновки, наскільки такі обмеження сприятимуть збереженню валюти всередині країни.

Нагадуємо! З 10 вересня НБУ посилив валютні обмеження. Як пояснює регулятор, це заходи, які протидіятимуть непродуктивному відпливу капіталу з України. Торкнуться обмеження кількох видів розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, які випустили українські банки до рахунків у іноземній валюті. Крім того, це торкнеться ще й оплати низки товарів та послуг.

Скільки грошей можна зняти за кордоном

Для клієнтів Monobank, "Приватбанк", Sensebank та ПУМБ, максимальна сума зняття готівки з гривневої картки за кордоном становить 12 500 гривень на календарний тиждень. Тобто на місяць – це 50 000 гривень.

Водночас з валютних рахунків клієнти таких банків, як "Приватбанк" та Sensebank, можуть за кордоном зняти не більше 100 тисяч гривень на день.

Які будуть обмеження щодо переказів на картки

Водночас з 1 жовтня 2024 року Нацбанк України тимчасово встановив ліміт для переказів фізичних осіб з картки на карту, відомі як p2p-переказ. Триватимуть такі обмеження пів року:

Ліміт на перекази становить 150 тисяч гривень,

Він діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб,

Обмеження не застосовується до рахунків волонтерів,

Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Як пояснює банкірка Довгальська, якщо у клієнта є потреба здійснити p2p-перекази на суму понад 150 тисяч гривень на місяць, то в цьому випадку він має звернутися до банку та підтвердити свої доходи, згідно з якими він має можливість перерахувати кошти, сума яких не є більшою за його дохід.

Тобто, клієнт має надати підтверджувальні документи, якими можуть бути: декларація про доходи (для ФОПів) або ж довідка про доходи,

– додає пані Анна.

Відтак якщо надані документи не викликатимуть сумнівів в їх правдивості, то банк може ухвалити рішення про збільшення ліміту. Підтвердження доходів дає змогу клієнту отримати від банку більший ліміт, ніж 150 тисяч гривень.