Чи серйозні нові карткові обмеження
Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Довгальська, нововведені обмеження можуть зачепити невеликий відсоток людей, що мають валютні карткові рахунки, відкриті в українських банках.
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Однак нові обмеження – це обмеження "на розкіш", тому більшість громадян, що перебувають за кордоном, їх банально не відчує.
Наразі поки зарано робити висновки, наскільки такі обмеження сприятимуть збереженню валюти всередині країни.
Нагадуємо! З 10 вересня НБУ посилив валютні обмеження. Як пояснює регулятор, це заходи, які протидіятимуть непродуктивному відпливу капіталу з України. Торкнуться обмеження кількох видів розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, які випустили українські банки до рахунків у іноземній валюті. Крім того, це торкнеться ще й оплати низки товарів та послуг.
Скільки грошей можна зняти за кордоном
- Для клієнтів Monobank, "Приватбанк", Sensebank та ПУМБ, максимальна сума зняття готівки з гривневої картки за кордоном становить 12 500 гривень на календарний тиждень. Тобто на місяць – це 50 000 гривень.
- Водночас з валютних рахунків клієнти таких банків, як "Приватбанк" та Sensebank, можуть за кордоном зняти не більше 100 тисяч гривень на день.
Які будуть обмеження щодо переказів на картки
Водночас з 1 жовтня 2024 року Нацбанк України тимчасово встановив ліміт для переказів фізичних осіб з картки на карту, відомі як p2p-переказ. Триватимуть такі обмеження пів року:
- Ліміт на перекази становить 150 тисяч гривень,
- Він діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб,
- Обмеження не застосовується до рахунків волонтерів,
- Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.
Як пояснює банкірка Довгальська, якщо у клієнта є потреба здійснити p2p-перекази на суму понад 150 тисяч гривень на місяць, то в цьому випадку він має звернутися до банку та підтвердити свої доходи, згідно з якими він має можливість перерахувати кошти, сума яких не є більшою за його дохід.
Тобто, клієнт має надати підтверджувальні документи, якими можуть бути: декларація про доходи (для ФОПів) або ж довідка про доходи,
– додає пані Анна.
Відтак якщо надані документи не викликатимуть сумнівів в їх правдивості, то банк може ухвалити рішення про збільшення ліміту. Підтвердження доходів дає змогу клієнту отримати від банку більший ліміт, ніж 150 тисяч гривень.