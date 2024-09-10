Серьезны ли новые карточные ограничения
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Довгальская, нововведенные ограничения могут задеть небольшой процент людей, имеющих валютные карточные счета, открытые в украинских банках.
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Однако новые ограничения – это ограничения "на роскошь", поэтому большинство граждан, находящихся за границей, их банально не почувствует.
Пока пока рано делать выводы, насколько такие ограничения будут способствовать сохранению валюты внутри страны.
Напоминаем! С 10 сентября НБУ ужесточил валютные ограничения. Как объясняет регулятор, это меры, которые будут противодействовать непродуктивному оттоку капитала из Украины. Коснутся ограничения нескольких видов расчетов за рубежом с использованием платежных карт, которые выпустили украинские банки к счетам в иностранной валюте. Кроме того, это коснется еще и оплаты ряда товаров и услуг.
Сколько денег можно снять за границей
- Для клиентов Monobank, "Приватбанк", Sensebank и ПУМБ, максимальная сумма снятия наличных с гривневой карты за рубежом составляет 12 500 гривен в календарную неделю. То есть в месяц – это 50 000 гривен.
- В то же время с валютных счетов клиенты таких банков, как "Приватбанк" и Sensebank, могут за рубежом снять не более 100 тысяч гривен в день.
Какие будут ограничения по переводам на карты
В то же время с 1 октября 2024 года Нацбанк Украины временно установил лимит для переводов физических лиц с карты на карту, известные как p2p-перевод. Продлятся такие ограничения полгода:
- Лимит на переводы составляет 150 тысяч гривен,
- Он действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц,
- Ограничение не применяется к счетам волонтеров,
- Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.
Как объясняет банкир Довгальская, если у клиента есть потребность осуществить p2p-переводы на сумму более 150 тысяч гривен в месяц, то в этом случае он должен обратиться в банк и подтвердить свои доходы, согласно которым он имеет возможность перечислить средства, сумма которых не превышает его доход.
То есть, клиент должен предоставить подтверждающие документы, которыми могут быть: декларация о доходах (для ФЛП) или справка о доходах,
– добавляет госпожа Анна.
Поэтому если предоставленные документы не будут вызывать сомнений в их правдивости, то банк может принять решение об увеличении лимита. Подтверждение доходов позволяет клиенту получить от банка больший лимит, чем 150 тысяч гривен.