Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,90 гривны (без изменений по сравнению с 9 сентября) и продажа – по 41,39 гривны (-1 копейка).

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Покупка евро происходит по 45,30 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,33 гривны (+3 копейки), а продать – по 41,40 гривны (+3 копейки).

(+3 копейки), а продать – по (+3 копейки). Покупка евро по 45,75 гривны (-5 копеек), а продажа по 45,90 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,73 гривны (-23 копейки), а продают – по 41,46 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,62 гривны (-78 копеек), а продают – по 46,01 гривны (+13 копеек).

Что с курсом валют на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, в начале прошлой недели котировки на межбанке довольно динамично росли. Это происходило из-за давления повышенного спроса со стороны физических лиц и бизнеса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank За первые два дня гривна в безналичном сегменте потеряла более 30 копеек: курс увеличился с 40,04 гривен за доллар до 40,35 гривен за доллар. Дополнительным фактором давления на гривну в начале недели был выходной понедельник в США, из-за чего сделки на межбанке заключались на условиях ТОМ, то есть с поставкой валюты на следующий день.

Интересно! Как прогнозирует Золотько, курс на межбанке не выйдет за пределы коридора 40,90 – 41,50 гривны за доллар. В то же время стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.