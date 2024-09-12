Курс валют у банках

Станом на ранок 12 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (+5 копійок проти 11 вересня) та продаж – по 41,50 гривні (+9 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,35 гривні (+10 копійок), а продаж – по 45,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,40 гривні (+7 копійок), а продати – по 41,47 гривні (+7 копійок).

(+7 копійок), а продати – по (+7 копійок). Купівля євро по 45,70 гривні (без змін), а продаж по 45,88 гривні (+3 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 11 вересня, долари купують обмінники по 40,80 гривні (-17 копійок), а продають – по 41,46 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,93 гривні (-32 копійки), а продають – по 45,91 гривні (+4 копійки).

Який курс прогнозують наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що наступного тижня ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку По-перше, активна участь регулятора на ринку вплине на баланс попиту та пропозиції, а щоденні курсові зміни, хоч і будуть різноспрямованими, але ж залишаться незначними, "копійчаними" – власне це стане втіленням дії режиму "керованої гнучкості".

Крім того, за словами банкірка, щоденні обсяги валютних інтервенцій будуть на рівні 150 – 180 мільйона доларів. Це свідчитиме про відносно сталий попит. А також, цінове зростання відбувається поступово, а тому можливе зростання курсів валют також буде млявим.

Очікується, що коридори валютних коливань будуть таким:

на міжбанку – 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривень за євро,

– 41 – 41,6 гривні за долар та 44 – 46 гривень за євро, на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро.

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