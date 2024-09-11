Яку суму можна зняти з картки в день

В банкоматах України клієнти "Приватбанку" можуть зняти готівки на суму 20 тисяч гривень на один раз. Повторити наступну операцію можна через 3 години.

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У Monobank за добу можна зняти 100 тисяч гривень з кредитної картки та окремо 100 тисяч з дебетової.

У Sense Bank максимальна сума готівки для зняття в касі банку становлять 100 тисяч гривень з одного рахунку в день. Втім в банкоматах та POS-терміналах денний ліміт становить не більше 50 тисяч гривень в день.

Кредобанк встановив ліміти на зняття готівки на суму 100 тисяч гривень в добу або через банкомат, або через касу банку.

Водночас за кордоном суми для зняття дещо нижчі – Monobank, "Приватбанк", Sensebank та ПУМБ дозволяють зняти з гривневої картки за кордоном 12 500 гривень на календарний тиждень, а в місяць – 50 000 гривень.

Втім з валютних рахунків в "Приватбанк" та Sensebank дозволяють знімати не більше 100 тисяч гривень на день.

Нагадуємо! Національний банк від початку повномасштабної війни в Україні встановив ліміт на зняття готівки на суму 100 тисяч гривень в день.

Обмеження на "розкіш"

Для 24 Каналу банкірка Анна Довгальська розповіла, що у вересні обмеження, які встановив НБУ для українців за кордоном, які мають валютні картки в українських банках, зачеплять невеликий відсоток людей.

Йдеться про придбання коштовностей, ювелірних виробів тощо. На них ліміт встановлений на рівні 100 тисяч гривень, а ліміт на операції з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном матимуть ліміт у розмірі 500 тисяч гривень в еквіваленті.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Наразі поки зарано робити висновки, наскільки такі обмеження сприятимуть збереженню валюти всередині країни.

Як пояснюють в НБУ, такі обмеження протидіятимуть непродуктивному відпливу капіталу з України.