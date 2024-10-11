Как менялся курс доллара

Согласно данным архива валютных курсов издания "Минфин", в 1996 году средний курс доллара составлял всего 1,83 гривны, а в 1997 году – 1,86 гривны.

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В 1998 году доллар вырос до 2,45 гривны, а уже в 1999-м достиг 4,13 гривны.

В течение 2000-2008 годов курс доллара оставался относительно стабильным: самое низкое значение было 5,05 гривны в 2006-2007 годах, а максимальное – 5,44 гривны в 2000 году.

Интересно! Существенный рост курса произошел в 2009 году, когда доллар достиг 7,79 гривны. В 2010-2013 годах курс колебался между 7,94 и 7,99 гривны за доллар.

Самые резкие изменения произошли в 2014-2015 годах, когда гривна обесценилась до 11,89 гривны в 2014 году и до 21,84 гривны за доллар в 2015 году.

В 2016 году курс превысил 25 гривен за доллар и с тех пор только рос.

Какой курс сегодня

По состоянию на утро 11 октября, средняя цена покупки доллара в банках составляет 41,00 гривну (на 5 копеек меньше, чем 10 октября), а продажа остается на уровне 41,50 гривны.

На черном рынке доллар можно приобрести в среднем по 41,38 гривны (увеличение на 1 копейку), а продать - по 41,45 гривны (рост на 2 копейки).

Обменные пункты покупают доллар по 40,83 гривны (без изменений) и продают по 41,48 гривны.