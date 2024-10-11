Як працюватиме цей фонд

Внески у новостворений фонд надійдуть від США, Канади та Японії, повідомляє Reuters. Заперечення проти такої допомоги Україні висловила Росія.

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Фонд від Світового банку реалізовує обіцянку Великої сімки – передати Україні орієнтовно 50 мільярдів доларів додаткового фінансування. Ці кошти мають підтримати українську сторону у боротьбі проти російського агресора.

Зауважте! Точні суми внесків від країн ще обговорюються. Однак, уже точно відомо, що вони будуть забезпечені через прибуток від заморожених російських активів

Старший директор Геоекономічного центру Атлантичної ради Джош Ліпскі заявив, що ці кошти можуть кардинально змінити теперішню ситуацію. Він також вказав на тогорічні витрати України на війну. За словами Ліпскі, ця сума сягнула 80 – 90 мільярдів доларів за рік.

Зверніть увагу! Світовий банк прийняв це рішення після того, як ЄС погодився надати Україні 35 мільярдів євро.