Вырастет ли стоимость электроэнергии

В сети начали появляться сообщения о том, что в Yasno якобы анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения. Гендиректор компании Сергей Коваленко опроверг эти тезисы.

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Сергей Коваленко Генеральный директор Yasno Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений.

Коваленко призвал людей доверять исключительно официальным источникам информации. Также он уточнил, что не стоит слушать людей, которые используют бренд Yasno "для усиления своих фантазий".

Обратите внимание! Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен быть неизменным как минимум до конца отопительного сезона.