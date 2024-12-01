Кто и как может пересечь границу Украины в последний месяц 2024 года, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бронирование в Действии, штрафы в Резерв+ и выезд за границу: какой будет мобилизация в декабре

Правила выезда за границу в декабре 2024 года

Так, конкретные требования по выезду за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действуют согласно указу президента № 64/2022 и постановлением Кабмина № 57.

Так, на границе военнообязанных мужчин обязательно будут проверять наличие военно-учетных документов, будь то бумажная, или электронная версия. Если же таких документов нет, то в выезде за границу откажут.

Согласно законодательству, выезд возможен только для тех, кто имеет подтвержденную отсрочку от призыва, освобождение по состоянию здоровья или другие разрешения, указанные в военно-учетных документах.

Кроме этого, в ГПСУ проверяют мужчину по реестру военнообязанных. Если тот находится в розыске, то его передают полиции. Тем, кто имеет все необходимые документы, пересечение границы будет доступен без изменений.

Мужчины, которые подлежат воинскому учету, могут выезжать за границу при наличии таких оснований:

по состоянию здоровья;

для получения образования;

как государственные служащие;

по семейным обстоятельствам;

по профессиональной деятельности.

В военно-учетных документах должна быть отметка об отсрочке от мобилизации. Эту отметку можно получить, подав в ТЦК документы, подтверждающие законность выезда.

Как выехать за границу, если ты студент

Относительно студентов, что с мая 2024 года в рамках программ академической мобильности мужчины-студенты могут выезжать за границу для стажировки. Для этого они должны соответствовать нескольким требованиям:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;

участвовать в академической мобильности на один семестр;

учиться на дневной форме обучения;

получать степень бакалавра по любой специальности или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях.

Для выезда за границу студентам необходимо иметь ряд документов, частности: