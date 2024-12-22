Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Читайте также Оккупанты расстреляли четырех украинских пленных в Покровском районе

Лубинец отреагировал на расстрел украинских пленников

Дмитрий Лубинец заявил, что на опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как российские солдаты расстреляли пять украинских пленных защитников.

Омбудсман добавил, что направит письмо о факте расстрела российскими военными украинских пленных в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!

– отметил Лубинец.

Ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что за три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. По его словам, тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024 году официально подтверждено 109 казней.

В то же время омбудсмен добавил, что в 2024 году впервые в официальных отчетах ООН появилась информация, что россияне казнят украинских военнопленных.