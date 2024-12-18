Особенно ситуация ухудшилась в течение 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в интервью Украинской правде.

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Сколько украинских защитников казнили в 2024 году

Как рассказал Лубинец, по состоянию на 13 декабря за три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. Он говорит, что тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024 году официально подтверждено 109 казней.

Они (россияне – 24 Канал) хотят показать всему демократическому миру: "Мы делаем это, но вы с нами ничего не сделаете. У нас не будет наказания". Мы никогда не видели, чтобы МККК публично или непублично обвинял россиян в фактах убийства украинских военнопленных или нанесения им пыток,

– заявил он.

В то же время, по его словам, в 2024 году впервые в официальных отчетах ООН появилась информация, что россияне казнят украинских военнопленных. Это был не только отчет постоянной мониторинговой миссии ООН, но и отдельный отчет специального докладчика по пыткам Элис Эдвардс.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что согласно результатам, 95% украинских военных в российском плену подвергаются систематическим издевательствам. Факты этого он посылал и российской уполномоченной по правам человека.

"Как через посредников, так и напрямую. Было заверение, что они "будут юридически на это реагировать", хотя, честно вам скажу, я не надеюсь на это", – резюмировал Дмитрий Лубинец.