Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту грубого нарушения законов войны, что привело к умышленному убийству украинских военных (часть 2 статьи 438 УК Украины). Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Офис Генерального прокурора.
Смотрите также В этом есть зверская логика: почему россияне систематизировали расстрелы пленных
Что известно о расстреле украинских военных
По предварительной информации, 22 ноября 2024 года российские военные совершили атаку на позиции ВСУ вблизи села Петровка в Покровском районе. В ходе боевых действий четверо украинских защитников попали в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь из автоматического оружия, убив пленных на месте.
Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и классифицируются как серьезное международное преступление.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все детали происшествия и идентифицировать виновных. Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Расстрелянные украинские пленные
- 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия, военнослужащие вооруженных сил России осуществили расстрел пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.
- В Покровском районе российские военные расстреляли 5 пленных украинских военнослужащих, прокуратура начала расследование.
- Российские оккупанты штурмовали позиции ВСУ вблизи Угледара, взяв в плен пятерых безоружных украинских защитников, которых потом расстреляли.