Две причины ужасных преступлений россиян

Следует понимать, что пленные – это на самом деле ценный ресурс, ведь они позволяют проводить обмен на своих пленных. На первый взгляд, нет никакой логики в расстреле пленных, ведь это только сокращает обменный фонд. Однако это не совсем так. Логика есть, и она зверская и бесчеловечная. Об этом заявил Александр Коваленко, информирует 24 Канал.

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Расстрелы пленных – это не просто убийство ради убийства, это еще и попытка запугать и спровоцировать Силы обороны Украины. Этими расстрелами оккупанты показывают украинским военным, что с ними будет, когда позиции займут россияне. Это психологический нарратив "в плен не берем, а потому бегите из своего опорного пункта как только видите гольфкары и буханки со штурмовыми группами".

То есть запугивание с целью заставить Силы обороны Украины бежать с позиций.

Второй момент – оккупанты пытаются спровоцировать СОУ на ответные действия. Ждут, когда мы тоже начнем мстить за наших ребят расстрелами их солдат, чтобы потом собрать Совет безопасности ООН и обвинить нас в военных преступлениях.

Российской стороне безразлично на конвенции, права человека и прочее. Но для них важно дискредитировать нас в глазах международного сообщества и заставить осуществить месть за своих собратьев.

Именно поэтому расстрелы, к сожалению, были, есть и будут. Бесконечный круговорот кровавых военных преступлений, которые закончатся только тогда, когда будет свергнута сама кровавая недоимперия.

Суть этих акций предельно понятна. Здесь я могу сказать лишь одно – они твари.