Россия в течение десятилетия войны против Украины систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, игнорируя положения Женевских конвенций. Вопрос обращения с украинскими военнопленными и гражданскими заложниками стал одним из самых болезненных вызовов для Украины. В этом контексте важны бездействие международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста (МККК), а также инициативы украинской стороны, направленные на разоблачение преступлений и поиск действенных механизмов защиты.

20 ноября при участии Дмитрия Лубинца, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Олега Гущина, представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и

Юлии "Тайры" Паевской, освобожденного парамедика и волонтера, в Киеве презентовали так называемую "московскую конвенцию" – истории об украинских пленных и сводки бесчеловечных действий россиян по отношению к ним.

24 Канал посетил это мероприятие и рассказывает о ситуации с украинскими и российскими военнопленными, бездействии международных организаций и новой реальности Женевских конвенций.

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Почему Женевские конвенции не работают

В течение более 10 лет Россия сознательно и публично нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности положения Женевских конвенций. Эти документы, которые были основаны еще в 1864 году, после Второй мировой войны приобрели современный вид. Их главная цель – установление четких правил обращения с военнопленными и гражданскими лицами даже в самых сложных условиях вооруженных конфликтов.

К сожалению, за последние десять лет Женевские конвенции вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы быть исторической таблеткой от жестокости, на мой взгляд, превратились в лекарства, которые лишают зрения. Все понимают, все публично заявляют, что Российская Федерация сознательно нарушает права украинских военнопленных. Но какие действия после этого? Такое впечатление, что мир просто ослеп. С одной стороны говорит об этом, а с другой стороны ничего не делает. Поэтому возникла идея представить московскую конвенцию, по которой действует Российская Федерация,

– отметил Лубинец.

Презентацией "московской конвенции" Лубинец пообещал начать информационную кампанию по привлечению внимания всех стран мира к действиям России в отношении украинских военнопленных, поскольку "Женевских конвенций для России не существует".

Что такое Женевские конвенции Женевские конвенции – это четыре международных соглашения, которые были приняты в 1949 году с целью установления стандартов гуманного обращения во время вооруженных конфликтов. Они охватывают следующие основные аспекты: первая конвенция касается улучшения положения раненых и больных военных на поле боя.

вторая конвенция обеспечивает защиту раненых, больных и членов экипажей на море.

третья конвенция определяет правила обращения с военнопленными, включая их защиту от насилия, издевательств и пыток.

четвертая конвенция обеспечивает защиту гражданских лиц, оказавшихся во время войны в руках врага или на оккупированных территориях. Женевские конвенции требуют соблюдения принципов гуманности и защиты прав лиц, не участвующих в боевых действиях (гражданских лиц, раненых, военнопленных), даже в самых сложных условиях вооруженных конфликтов. Они стали основой международного гуманитарного права, которое регулирует военные действия и защиту прав человека в условиях войны. Женевские конвенции – это четыре международных соглашения, которые были приняты в 1949 году с целью установления стандартов гуманного обращения во время вооруженных конфликтов. Они охватывают следующие основные аспекты:Женевские конвенции требуют соблюдения принципов гуманности и защиты прав лиц, не участвующих в боевых действиях (гражданских лиц, раненых, военнопленных), даже в самых сложных условиях вооруженных конфликтов. Они стали основой международного гуманитарного права, которое регулирует военные действия и защиту прав человека в условиях войны.

Идеология, где контроль за страхом, насилием фактически стали основными инструментами управления над людьми, которых Россия держит в плену. На мой взгляд, московские конвенции должны показать всему миру, что это вызов для всех них, не только для украинцев,

– сказал омбудсмен.

По словам исполнительного директора Медийной инициативы за права человека Татьяны Катриченко, кроме именно пыток и убийств пленных, Россия также нарушает Женевскую конвенцию тем, что не сообщает родным о взятии в плен, запрещает отправлять письма и посылки, а также не возвращает тяжелораненых.

"Россия не выполнила ни одной статьи конвенции сегодня. Ею официально нарушено 14 из 16 положений о правах человека", – отметила Катриченко.

Что в "московских конвенциях" и как россияне издеваются над пленными украинцами

Нормы "московских конвенций" об обращении с военнопленными – это, в частности, документ, в котором описаны 15 историй бывших военнопленных.

От этих историй не просто мурашки по коже и волосы дыбом, читая, ты просто не понимаешь, как могут люди так жестоко относиться к другим людям, – добавил Лубинец. Этот документ, по его словам, своеобразная антиутопия.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена 3767 украинцев, из которых 186 – гражданские.

Один из примеров из московских конвенций – свидетельство Алексея Кренца. В плену его били дубинками, применяли электрошокеры, ломали кости. Алексей сейчас борется с последствиями намеренно вызванных у него болезней – туберкулеза и гепатита B.



Дмитрий Лубинец / Фото из соцсетей политика

Еще одно свидетельство принадлежит Сергею из Бердянска, коренастому мужчине ростом два метра и весом 140 килограммов, который после возвращения из плена полгода проходил реабилитацию. Его слова: "Было время, когда я встал на колени и умолял россиян меня убить. Я больше не мог терпеть эти пытки".

Подобные свидетельства демонстрируют системность и целенаправленность преступлений, которые осуществляет Российская Федерация.

Еще в 1992 году во время оккупации части Молдовы, во время Чеченских войн, агрессии против Грузии Россия вела себя аналогично. Эти жестокие методы включают пытки, физическое, сексуальное и психологическое насилие и даже убийства, рассказал Дмитрий Лубинец. В частности, в российском плену погиб украинец Александр Грицюк. Его жена рассказывает, что, когда вернули тело мужчины, на пальцах не было ногтей, нос был сломан, а голова – вся в синяках. Сокамерники Александра рассказывали, что его пытали ежедневно за отказ разговаривать на русском.

Украина уже десять лет обращается к миру с требованием реагировать на нарушение Женевских конвенций Российской Федерацией, говорит уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Но организации, которые должны обеспечивать их соблюдение, в частности Международный комитет Красного Креста (МККК), демонстрируют откровенное бездействие. Приглашения к диалогу часто игнорируются, что только усиливает ощущение безнаказанности агрессора.

Вместе с тем есть и примеры достойной работы. Специальный докладчик по вопросам пыток ООН Элис Эдвардс подготовила отчет, в котором задокументировала систематические пытки 95% украинских военнопленных в российском плену, включая психологическое, физическое, сексуальное насилие. Постоянная мониторинговая миссия ООН также подтвердила эти факты.

Мир уже проходил через подобное. До Второй мировой войны агрессор также демонстрировал пренебрежение к правам гражданских и военнопленных, но международное сообщество медлило с реакцией. Это привело к катастрофическим последствиям. Сегодня ситуация повторяется. Отсутствие должной реакции на преступления Российской Федерации создает опасный прецедент для будущих агрессоров. Если мир не сделает выводов, существует риск, что новый глобальный конфликт станет неизбежным,

– говорит Лубинец.

Почему Украина должна выполнять Женевские конвенции

Украина выполняет Женевские конвенции, фактически дословно, слово в слово, говорит Олег Гущин, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Почему? Потому что мы стремимся оставаться частью цивилизованного мира. Потому что не хотим, чтобы когда-нибудь появилась "киевская конвенция" – аналог того, что сейчас делает Россия. Мы не можем и не будем такими, как они", – говорит представитель Координационного штаба.

По его словам, если Украина стремится быть признанной мировым сообществом, мы должны соблюдать законы, которые приняли цивилизованные страны. Иначе Украина может потерять международную поддержку.

Мир погружен в комфортный, идеалистический пузырь. Ему неудобно слышать о наших трагедиях. Но мы должны напомнить: реальность заключается в том, что для России Женевские конвенции не существуют. Более того, все мониторинговые миссии и отчеты по правам человека подтверждают: пытки, издевательства, бесчеловечное обращение, которые осуществляет Россия, – это не случайность, не действия отдельных исполнителей. Это системная, целенаправленная политика государства,

– говорит Гущин.

По словам представителя Координационного штаба, сложно представить, что в XXI веке страна, которая занимает место в Совете Безопасности ООН и является подписантом международных конвенций, целенаправленно их игнорирует. Она даже не читает эти документы, потому что делает все это намеренно.

Что должна делать Украина

Как отметил Богдан Чумак, советник Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины, Украина должна заставлять работать международные организации и в частности Красный Крест, который имеет "безграничные бюджеты". Действия россиян – это доказательства для Международного уголовного суда, это доказательства для будущего специального трибунала.

Об этом должен знать не только каждый иностранный дипломат, каждый иностранный чиновник, а каждый иностранный гражданин, каждая иностранная звезда, каждый иностранный большой спортсмен. Они должны об этом знать. Это должно быть постоянно на повестке дня мирового сообщества. Ведь только так мировое сообщество, остановив россиян в Украине, наказав их за то все, что они совершили здесь, может не сталкиваться с тем, с чем мы имеем дело круглосуточно,

– заявил Чумак.

Россия применяет весь спектр пыток к гражданским лицам, чтобы заставить их признать преступления, которые им инкриминируют, даже если они не были совершены. Пытки применяются без всякого сомнения и без необходимости в доказательствах. Им важно получить запись признания на камеру, говорит Юлия "Тайра" Паевская, волонтер и парамедик, освобожденная из российского плена.



Юлия Паевская / Фото из соцсетей

Как утверждает Тайра, сейчас ведется работа над привлечением внимания международного сообщества к тому, что в плену незаконно удерживаются не только военные, но и гражданские, которые подвергаются таким же методам пыток.

Есть группа активистов, к которой я принадлежу, которая путешествует по миру и рассказывает об этих преступлениях. Также готовится правовая база для изменений в законодательстве, что позволит эффективнее бороться с этими нарушениями. На последней встрече министров иностранных дел в Канаде я предложила создать новую организацию, которая могла бы заменить Красный Крест, которій фактически не работает на территории России и оккупированных территориях Украины. Идея нашла поддержку, но ее реализация сложная,

– добавила Паевская.

Кроме этого, остается ключевой вопрос: как заставить Россию соблюдать международные конвенции и решения судов. Это самая большая проблема – отсутствие действенных механизмов давления на государство, которое систематически игнорирует свои обязательства, в частности Женевские конвенции, говорит Тайра.

Среди международного сообщества, по словам освобожденной пленной, нарастает понимание, что Международный комитет Красного Креста потерял эффективность в выполнении своих функций. В то же время локальные отделения, например Украинский Красный Крест, работают прекрасно. Так же положительно себя зарекомендовали региональные отделения в Европе, Азии и Америке.

Известно ли, сколько пленных удерживает Россия

Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что владеем полной информацией обо всех украинских военнопленных и гражданских заложниках. Официальная информация со стороны Российской Федерации поступает исключительно через Международный комитет Красного Креста (МККК). Даже если семьи пленных или пропавших без вести имеют доказательства их содержания – фото, видео или сообщения из медиа или телеграм-каналов – до момента официального подтверждения от МККК эти лица остаются в статусе пропавших без вести,

– пояснил Дмитрий Лубинец.

По его мнению, это является следствием неэффективной деятельности МККК. Хотя другие каналы, такие как оперативные возможности ГУР, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, а также офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, позволяют получать информацию об украинских гражданах в плену, эта информация в основном не является официально подтвержденной.

"Мы знаем о пребывании наших граждан в исправительных колониях на территории России, но точные списки пленных получить невозможно, что затрудняет работу", – добавил омбудсмен.

Кроме того, официально зафиксировано, что российский Красный Крест участвовал в незаконной депортации украинских детей, нарушая устав Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.



Российская организация также присвоила имущество Украинского Красного Креста в Крыму и открыто его использует. Ответа или действенной реакции со стороны международного сообщества Украина до сих пор не получила.

После украинского обращения МККК начал внутреннее расследование, которое закончилось ничем. По белорусскому Красному Кресту хоть и были санкции в виде приостановления членства, когда руководитель этой организации публично поддержал агрессию против Украины, по Российскому Красному Кресту реакции вообще не было, добавляет Лубинец.

По словам омбудсмена, ситуация осложняется тем, что глава российского Красного Креста входит в высший орган управления Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, куда его избрали в апреле 2022 года, когда мир уже видел последствия зверств в Буче и других преступлений.

Больше всего претензий вызывает деятельность Международного комитета Красного Креста, который, согласно мандату, является независимой организацией и имеет монопольное право защищать военнопленных.

Когда они заявляют, что Россия их не допускает, мы спрашиваем: а где вы это официально зафиксировали? Если таких заявлений нет, это выглядит как признание, что Россия выполняет свои обязательства. А если это так, то почему украинские военнопленные не имеют права на переписку, получение посылок или медицинской помощи?

– спрашивает омбудсмен.

Согласно Женевским конвенциям, тяжелораненые и тяжелобольные военнопленные должны быть репатриированы без всяких условий. Но реальных шагов в этом направлении Украина пока не видит, что усиливает сомнения в эффективности работы этой организации.