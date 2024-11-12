24 Канал пишет со ссылкой на комментарий Дмитрия Лубинца "Радио Свобода", что тактика России направлена на изменение международного правопорядка в мире.

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Что говорит Лубинец о тактике России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека объяснил, что россияне сознательно убивают украинских военнопленных.

Несколько аргументов, наверное, почему: это прежде всего "связать" кровью российских солдат, чтобы они не сдавались в плен, чтобы они понимали, что они военные преступники... Если они казнят украинских военнопленных, то, если они сдадутся в плен, им рассказывают, что с ними будут делать абсолютно то же самое,

– рассказал Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что россияне чихать хотели на международное гуманитарное право и Женевские конвенции.

"Россияне сейчас взяли тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права, показывая, что она не существует. Ее надо менять, и во время этих изменений наверняка, что они будут продвигать свои собственные интересы. Например, увеличение количества стран постоянных членов Совета безопасности ООН среди тех стран, которые поддерживают Россию. И это очень опасно для нас всех", – объяснил Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный добавил, что:

информирует о случаях убийств украинских военнопленных Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы вопрос казни украинских военнопленных были рассмотрены на самом высоком уровне на Генеральной Ассамблее ООН с юридическими последствиями для России;

вероятно, надо вводить отдельные санкционные списки против россиян, которые это делают.

Дмитрий Лубинец объяснил, что очень хочет, чтобы в будущем международные партнеры поняли, что только кардинальные экономические санкции могут остановить российскую агрессию. По словам чиновника, это единственное, что может привести к остановке агрессии России. Ведь с каждым днем становится все хуже.