Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. К тому же удалось обсудить и решить несколько гуманитарных вопросов.

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Репатриация и помощь семьям

Отмечается, что в рамках гуманитарной миссии удалось воссоединить семью. В частности, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном, который был разлучен с ней из-за войны. Украинская сторона подчеркнула, что вопрос воссоединения семей является одним из приоритетных.

В ходе переговоров представители обеих сторон обменялись списками военнопленных. Украинская сторона передала данные о российских пленных, которые содержатся в Украине, взамен получила информацию об украинцах в России.

Кроме этого, ввели новый формат общения – передачу писем от украинских родственников к пленным, которые содержатся на территории России.

Призыв к доступу Красного Креста

Украина также использовала эту встречу, чтобы подчеркнуть важность доступа Красного Креста к украинским военнопленным и гражданским лицам в России.

Взаимодействие с российской уполномоченной по правам человека провожу для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ,

– отметил Лубинец.

Украинская сторона подчеркнула, что будет продолжать такие гуманитарные переговоры для поддержки и защиты прав своих граждан.

