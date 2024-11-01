Почему все международные конференции важны для нашей победы

Об этом Дмитрий Лубинец пишет на своей странице в фейсбуке, сообщает 24 Канал.

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Во-первых, это снова возвращает Украину на полосу мировых медиа и привлекает внимание к агрессии России. К сожалению, время проходит, за рубежом меняются акценты внимания.

Нам нужно делать все возможное, чтобы мир не забывал, с каким коварным врагом борется Украина.

Во-вторых, инициируя дискуссии на таком высоком уровне мы работаем на долговременный результат. Я увидел вчера на примере нескольких стран, что они действительно хотят помочь Украине вернуть наших граждан:

депортированных детей,

незаконно удерживаемых гражданских,

военнопленных.

В-третьих, эта конференция – это шаги к следующим инициативам. На основе наработок этих мероприятий начнется работа над формированием предложений ко второму Саммиту мира.

Но также общее, что хочу донести – нам не стоит сдаваться. Как бы трудно не было, нужно работать дальше, искать способ победить врага. Иначе вся цена, которую сегодня платит Украина, – напрасна. А этого нельзя допустить!