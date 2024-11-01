Россия обращается не к нам

Мол, смотрите, что мы сделаем с тем, кто будет пытаться выйти из сферы нашего влияния! Смотрите, что мы сделаем с вашими городами, вашей экономикой, вашей промышленностью, вашей энергетикой, если вы попытаетесь от нас отдалиться. Посмотрите, что мы сделаем с вашими женщинами и детьми. Посмотрите, сколько ваших мужчин мы убьем. Нам не нужно, чтобы вы любили нас. Нам нужно, чтобы вы нас боялись. Можете ненавидеть, плевать нам в спину, но главное – бойтесь и подчиняйтесь!

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Это обращение не к нам, это обращение к составным частям самой России. Чтобы им не хотелось. Чтобы и в голову не пришло отдаляться, говорить о независимости, о самостоятельности. Россия – гомункулус, сборная солянка из народов и территорий, создана благодаря насилию и унижению, и только благодаря насилию и унижению она может продолжать свое существование.

Балтийские страны россияне потеряли, были слабые, а Европа и НАТО вовремя поторопились. Но остальное они будут пытаться, если не удержать, то придумать. И мы – это очень наглядный пример того, что ждет непокорных.

Настоящая цель войны – сохранение внутреннего пространства в состоянии статуса кво. Дать идею, объединить глубинный народ и всех остальных жителей России пролитой украинской кровью, показать им, что можно сделать с теми, кто решит уйти. Пригодный план.

Им не надо нас полностью победить. Им надо нас показательно покалечить. Чтобы все услышали хруст костей и треск рвущегося тела. Я понимаю, почему страшно полякам и балтам – они успели побывать в братских объятиях и понимают, какими могут быть последствия. Мне не понятно, почему не так страшно всем остальным субъектам федерации, населяющим "тюрьму народов".

Эта война цементирует их совместными преступлениями, превращает в сообщество изгоев и убийц. Никто во внешнем мире не будет пытаться разобраться в видах дерьма, определить кто был виноват, а кто – просто отмолчался.