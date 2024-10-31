Решение Европейского Совета о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов подчеркнуло важность расширения ЕС как геополитической и стабилизационной силы. В 2024 году можем отметить, что импульс перешел от фундаментальных шагов к активной интеграции.

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Отчет до 2024 года зафиксировал важную веху: начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, что ознаменовалось их первыми межправительственными конференциями в июне. Вскоре после этого начались двусторонние скрининговые встречи, свидетельствующие о более глубокой вовлеченности и готовности к согласованию со стандартами ЕС.

Это ознаменовало значительный скачок от более широкого стратегического фокуса на 2023 год к ощутимому прогрессу и действиям. План Ukraine Facility, мощный финансовый механизм с бюджетом в 50 миллиардов евро, стал примером этого сдвига, связывая поддержку ЕС непосредственно с достижениями реформ и проектами восстановления.

В то же время траектория развития Западных Балкан была оживлена Планом роста на сумму 6 миллиардов евро, призванным стимулировать экономическую конвергенцию и ускорить проведение основных реформ. Этот шаг дополнил текущий Экономический и инвестиционный план, продемонстрировав, что подход ЕС к расширению заключается не только в политическом сближении, но и в содействии практической социально-экономической интеграции еще до формального вступления.

Однако этот путь не был равномерно гладким. В отчете за 2024 год больше внимания было уделено вызовам в странах-кандидатах, особенно в Грузии. Первоначально рассмотренная в 2023 году как многообещающий кандидат при условии выполнения 12 определенных приоритетов, Грузия резко замедлила темпы продвижения. Законодательные решения грузинского правительства, такие как повторное введение в действие закона о прозрачности иностранного влияния и ограничительные законы о семейных ценностях, противоречили принципам ЕС, фактически остановив процесс вступления до 2024 года.

Такое развитие событий отражает важный месседж: вступление в ЕС – это не просто контрольный список – это путь, требующий непоколебимой приверженности демократическим ценностям и верховенству права.

Путь Сербии проиллюстрировал еще один сложный аспект. Сохраняя свою стратегическую амбицию относительно членства в ЕС, Сербия не смогла согласовать свою внешнюю политику с внешней политикой Евросоюза, что оставалось камнем преткновения. Эта преемственность в 2023 – 2024 годах показала, что определенные политические и внешнеполитические позиции, в частности осторожный подход к санкциям против России, продолжали ставить под сомнение ее прогресс.

Одним из важнейших обновлений в 2024 году стало включение отдельных стран-кандидатов, таких как Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия, в Отчет ЕС по верховенству права. Этот шаг укрепил приверженность ЕС к тщательному надзору за реформами, касающихся независимости судебной власти, антикоррупционных мероприятий и свободы СМИ – эволюция от более широких оценок 2023 года к более целенаправленному и детальному мониторингу.

Тот вопрос, который очень часто адвокатировала Украина, пока нашел свое выражение только для стран Западных Балкан.

Ее величество безопасность – почему все так сложно?

Недавний отчет о расширении ЕС подчеркивает фундаментальное изменение в политике расширения ЕС: безопасность теперь является стержнем европейской интеграции. Для Украины и Западных Балкан путь к членству в ЕС – это уже не просто экономическое выравнивание или демократические реформы.

Это построение безопасной Европы, устойчивой к военным угрозам, особенно в свете продолжающейся российской агрессии против Украины.

Сейчас становится понятно, что расширение ЕС прежде всего зависит от безопасности в Европе.

В Европейской комиссии 2024 – 2029 годов даже была создана должность еврокомиссара по вопросам обороны. Однако политики осторожно высказываются о взаимосвязи оборонной политики ЕС и НАТО.

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Андрюс Кубилюс, будущий еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, подчеркнул, что его мандат – в случае утверждения – будет сосредоточен на консолидации усилий стран-членов ЕС для предотвращения будущих угроз и обеспечения мира. Как он заявил в интервью, "мир неизбежен", что соответствует политическим установкам новой Европейской комиссии, в которых оборона определена приоритетом наравне с экономической конкурентоспособностью.

Такой фокус на обороне знаменует собой трансформационный подход, когда ЕС берет на себя обязательства не только по экономической интеграции, но и по военной готовности на всем континенте.

Для Украины дискуссии о членстве в ЕС сейчас переплетаются с императивами безопасности. ЕС рассматривает Украину как прифронтовое государство, критически важное для стабильности и безопасности Европы. Кубилюс отметил, что агрессивная милитаризация России подчеркивает необходимость создания мощной европейской оборонной способности – ответственности, которую ЕС сейчас готов взять на себя коллективно.

Западные Балканы также являются частью этого эволюционирующего подхода к расширению, ориентированного на безопасность. Черногория, Албания, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово продвигаются на пути к ЕС, но каждая из них сталкивается с уникальными вызовами внутренней и региональной безопасности.

В частности, связи Сербии с Россией и процесс нормализации отношений между Косово и Сербией подчеркивают важность стабильности на Балканах как составляющей европейской безопасности. Для Сербии, Боснии и Косово членство в ЕС все больше будет зависеть от их способности придерживаться внешней политики ЕС, включая санкции против России, и решать региональные споры способом, укрепляющим коллективную безопасность.

Комментарии Кубилюса подчеркивают четкое послание: Европа должна быть готовой к любой форме агрессии – директива, которая определяет будущее политики расширения ЕС. Его будущая роль на посту комиссара по вопросам обороны будет сосредоточена на подготовке ЕС к "наиболее экстремальному военному развитию".

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Как для Украины, так и для Западных Балкан это означает, что поддержка со стороны ЕС все больше будет касаться оборонной готовности, сотрудничества в сфере военных стандартов и интеграции в более широкую европейскую систему безопасности. Как для Украины, так и для стран Западных Балкан путь к членству – это путь к тому, чтобы стать важными опорами в оборонной архитектуре ЕС, гарантируя, что европейский проект будет готов защитить мир и стабильность на всем континенте.

А что же наши коллеги по политике расширения – "соперники" или "друзья"?

В последнем отчете о расширении Европейский Союз представляет разнообразный ландшафт прогресса и вызовов для Украины и ее западнобалканских соседей в их стремлении к членству. В отчете отмечается индивидуальный подход к каждой стране, базирующийся на конкретных достижениях, препятствиях и уникальном геополитическом давлении. Но одновременно он выявляет значительные различия в подходах и ожиданиях ЕС в отношении Украины и западнобалканских кандидатов на членство.

Отношение ЕС к Украине кажется особенно чутким, признавая уникальный контекст войны, но одновременно твердо подчеркивая важность необратимых реформ. Мощная финансовая поддержка и поддержка реформ подчеркивает преданность ЕС Украине не только с точки зрения расширения, но и как ключевому партнеру в обеспечении европейской стабильности и безопасности.

Страны Западных Балкан – Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово – продвигаются на своем пути в ЕС, хотя и сталкиваются с проблемами, которые отражают как внутренние, так и региональные сложности.

Черногория , которая считается лидером, открыла все разделы переговоров и приближается к временному закрытию вопросов в нескольких сферах, включая верховенство права.

, которая считается лидером, открыла все разделы переговоров и приближается к временному закрытию вопросов в нескольких сферах, включая верховенство права. Албания и Северная Македония продемонстрировали непоколебимую преданность делу, завершив процессы отбора и открыв кластер по базовым вопросам, что свидетельствует о стабильном, хотя и постепенном, прогрессе в этой сфере.

продемонстрировали непоколебимую преданность делу, завершив процессы отбора и открыв кластер по базовым вопросам, что свидетельствует о стабильном, хотя и постепенном, прогрессе в этой сфере. Сербия и Косово представляют уникальные случаи из-за постоянной напряженности в отношениях между ними, особенно в отношении соглашений о нормализации и согласования с внешней политикой ЕС, в частности, в отношении России. Нежелание Сербии полностью присоединиться к санкциям ЕС в отношении России отражает колебания, которые признает ЕС, призывая Сербию усилить свою приверженность стандартам внешней политики ЕС. Косово, делая шаги в направлении реформ, сталкивается со значительной внутренней напряженностью и проблемами в отношениях с сербской общиной, что затрудняет его путь в ЕС.

Западные Балканы продвигаются по пути более постепенного подхода, который включает недавно начатый План роста. Этот план, предусматривающий создание Фонда реформ и роста в размере 6 миллиардов евро, имеет целью способствовать экономическому сближению с ЕС через постепенную интеграцию в конкретные сферы единого рынка ЕС.

Однако тон ЕС в отношении Балкан подчеркивает ожидания более глубоких обязательств, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией – сферах, которые остаются сложными во всем регионе.

Путь Западных Балкан к членству в ЕС подчеркивает уникальную позицию и вызовы, которые стоят перед каждой страной. В то время как Черногория и Албания выделяются своей последовательностью и прогрессом, Сербия, Босния и Герцеговина и Косово сталкиваются с препятствиями, которые проверяют как их устойчивость, так и преданность стандартам ЕС. ЕС продолжает поддерживать эти страны, но акцент остается на выполнении основных требований, особенно в сфере верховенства права и управления, что в конечном итоге будет определять успех каждого кандидата в присоединении к европейской семье.

Что же дальше?

Несмотря на эти сложности, общий нарратив отчета за 2024 год обрисовал картину ЕС, непоколебимого в своих двойных обязательствах: поддержка стран-кандидатов через финансовые и стратегические инициативы и одновременно твердая ответственность за соблюдение ими основных европейских ценностей. Четкий сигнал заключался в том, что расширение – это не универсальный путь.

В то время как Молдова и Украина получили выгоду от ускоренной интеграции благодаря своей стратегической важности и реформаторским усилиям, путь Грузии продемонстрировал готовность ЕС приостановить или перекалибровать обязательства, если страна отступает от своих обязательств.

В отличие от стран нашего региона, Западные Балканы сейчас живут в мире (не лишенном гибридных угроз, но все-таки в мире). Этот сравнительно стабильный контекст дает лидерам ЕС основания сосредоточиться на более постепенной интеграции этих стран, что может привести к опережению Украины и Молдовы в процессе расширения. Если ЕС выберет путь более быстрой интеграции Западных Балкан, это будет сигналом не только о политической поддержке региона, но и о готовности Европы укреплять свое влияние в стратегически важных точках.

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Конечно, могут возникнуть упреки в сторону ЕС за то, что он уделяет меньше внимания Украине и Молдове, особенно учитывая их роль в европейской безопасности и готовность осуществлять тяжелые реформы в условиях войны и давления. Но такая стратегия интеграции стран Западных Балкан может иметь свои весомые преимущества. Это не только продемонстрирует геополитическую решимость ЕС и его способность влиять на стабильность в регионе, но и станет шагом к усилению союза в условиях нарастающей конкуренции со стороны других глобальных игроков.

В Молдове в ближайшие выходные состоятся выборы, от которых зависит ее европейское будущее и вообще политика расширения ЕС. Выборы в Грузии и Молдове отражают сложную динамику стремлений к миру и безопасности на фоне страха перед дестабилизацией. В этих странах, особенно из-за их географического положения и давления со стороны России, мир имеет огромную ценность.

Граждане, которые выйдут на избирательные участки, часто чувствуют, что любые изменения, даже направленные на европейскую интеграцию или реформы, могут нарушить хрупкий баланс безопасности. Россия, как агрессор и главный фактор давления в регионе, бесспорно, пользуется этим страхом. Через пропаганду и различные гибридные методы она пытается внушить гражданам Грузии и Молдовы мнение, что изменения могут привести к конфликтам или экономическим трудностям. Она использует страх перед нарушением мира, чтобы усилить влияние на политический ландшафт и создать препятствия для евроинтеграционных усилий обеих стран.

Расширение ЕС – это одновременно и возможность, и суровый экзамен. Для стран, стремящихся присоединиться к ЕС, это означает больше, чем просто поставить галочку в списке реформ. Это требует глубоких, устойчивых изменений в управлении и обществе, которые соответствуют европейским принципам. ЕС, со своей стороны, должен балансировать между поддержкой и тщательным контролем, гарантируя, что его рост увеличивает не только его размер, но и коллективную силу и преданность общим ценностям.