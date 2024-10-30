Нюанс в том, что катастрофа – это лишь один из вариантов и она – "преходящая". Как ни парадоксально, но украинское общество и государство в последние годы – практически чемпионы мира по прохождению катастроф (часть из которых мы сами и создали).

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Планы Путина на этот год не осуществились

Если немного оглянуться, то траектория следующая.

1. Все усилия Кремля в 2024 году были направлены на то, чтобы после 6 ноября для Украины оставался только один сценарий – ужасный. Безоговорочная капитуляция, огромные территориальные потери, уничтожение суверенитета, временное сохранение декоративной государственности или вообще без таковой.

Весной 2024 года Кремль выбирал варианты кампании до конца года. Самый вкусный вариант – обвал Харькова, а также движение по нескольким направлениям на Донбассе.

На секунду представьте, что России удалось бы обвалить Харьков. Где был бы сейчас фронт? Что мы сейчас обсуждали бы? С какими картами Владимир Путин выходил бы на саммит БРИКС? В каких рамках был бы вынужден действовать новый лидер США, не говоря уже о ЕС, Германии, Италии и т.д.

Харьков дважды масштабно обломал замыслы Путина:

зимой – весной 2022 года – когда не сдался;

в мае 2024 года – когда (благодаря поддержке всей страны) не дрогнул и не посыпался.

В результате у России остался один вариант – давить на Донбассе. Украинская армия и граждане лишили его выбора, оставив неоптимальный путь.

2. Через 8 месяцев (после Авдеевки) в "активе" у Путина руины Угледара и нескольких десятков других (не)населенных пунктов, выход к Осколу (который еще надо конвертировать в больший успех), "пропущенный" в Курской области, пара десятков болезненных "пропущенных" в разных регионах России и флот, который прячется в Черном море. Такой себе триумф.

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В перспективе на зиму для россиян – создание условий для операции по захвату Славянско-Краматорской агломерации (движение с севера на юг вдоль Оскола). А также "кровавая мясорубка" на полгода даже при условии торможения помощи Запада. И наоборот. Человек, который будет сидеть на кранике с помощью, может превратить задачу для россиян на самоубийственно-невыполнимую.

Выборы в США покажут, какой будет компромисс

Ни одна из крупных задач Кремля на весну – лето – до выборов не решена. Никаких оснований для выполнения июньского ультиматума нет. Это означает, что кроме российского сценария "ультиматум – катастрофа" на столе есть сценарий встречных ультиматумов и превращения их в компромисс.

После 6 ноября начнется борьба за "модальность" компромисса. Будет ли он ближе к российскому ультиматуму (то есть компромисс благодаря жертве агрессии) или более-менее сбалансированный – зависит от того, не развалимся ли мы в процессе из-за дикого психологического давления со всех сторон.

Также на процесс повлияет характер подведения итогов голосования в США, (не)признание результатов одним из лидеров. Зависание на пару месяцев – это возможность для России придумать еще какую-то мерзость, на которую просто некому будет реагировать.

Остановить Китай можно только успокоив Путина

3. В более широкой рамке за суетой Путина наглядно проявилась мощная фигура Китая. События в Грузии, брожение среди отдельных недочленов ЕС и НАТО, подпрыгивание северных корейцев – это маркеры (возможной) победы Китая в реализации его стратегических замыслов по установлению "бесполюсного" мира.

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Если грубо не унять Путина, то остановить китайский каток и перевести его в какой-то режим конкуренции-сосуществования не получится. А никаких средств от российской болезни, кроме Украины, "свободный мир" не имеет. Российская оппозиция, даже при условии наличия там отдельных достойных людей, на голову превзошла даже нас в деле взаимоборьбы.

Мы очень зависимы от западной поддержки, поэтому слово "субъектность" приходится брать в кавычки. Однако Украина, безусловно, является важной боевой единицей, потеря которой (а дестабилизация и развал – это потеря боевой единицы) не отвечает интересам демократий.

Что сейчас надо, кроме поддержки фронта, так это морально готовиться к наступлению ясности. Когда со всех сторон есть туман неопределенности – можно жить в иллюзиях.

Определенности может внезапно стать больше, но она далеко не всем понравится. Это не должно выбить. Потому что реализация даже самого лучшего для нас сценария потребует времени, единства, сил.