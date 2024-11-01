Чому усі міжнародні конференції важливі для нашої перемоги

Про це Дмитро Лубінець пише на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 Канал.

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По-перше, це знову повертає Україну на шпальту світових медіа та привертає увагу до агресії Росії. На жаль, час проходить, за кордоном змінюються акценти уваги.

Нам потрібно робити все можливе, щоб світ не забував, з яким підступним ворогом бореться Україна.

По-друге, ініціюючи дискусії на такому високому рівні ми працюємо на довготривалий результат. Я побачив учора на прикладі кількох країн, що вони справді хочуть допомогти Україні повернути наших громадян:

депортованих дітей,

незаконно утримуваних цивільних,

військовополонених.

По-третє, ця конференція – це кроки до наступних ініціатив. На основі напрацювань цих заходів розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру.

Але також загальне, що хочу донести – нам не варто здаватися. Як би важко не було, потрібно працювати далі, шукати спосіб перемогти ворога. Інакше вся ціна, яку сьогодні платить Україна, – даремна. А цього не можна допустити!